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Спортдиректор брестского «Динамо» Ковальчук назначен главным тренером клуба

12:03
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Спортивный директор «Динамо-Брест» Сергей Ковальчук назначен на пост главного тренера клуба, сообщается на официальном сайте команды.

Ковальчук последние три сезона занимал должность спортдиректора, а также играл за команду с 1996 по 2004 год и был главным тренером с 2011-го по 2012-й и с 2013-го по 2016-й год.

Брестское «Динамо» впервые стало чемпионом Белоруссии в 2019 году.

Дополнительная информация

https://dynamo-brest.by/novosti/klub/sergej-kovalchuk-glavnyj-trener-dinamo-brest

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