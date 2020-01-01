Спортдиректор брестского «Динамо» Ковальчук назначен главным тренером клуба

Спортивный директор «Динамо-Брест» Сергей Ковальчук назначен на пост главного тренера клуба, сообщается на официальном сайте команды.

Ковальчук последние три сезона занимал должность спортдиректора, а также играл за команду с 1996 по 2004 год и был главным тренером с 2011-го по 2012-й и с 2013-го по 2016-й год.

Брестское «Динамо» впервые стало чемпионом Белоруссии в 2019 году.