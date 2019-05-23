"Сьон" продлил контракт с Митрюшкиным. Россиянин не играет с 2017 года из-за травмы

"Сьон" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером Антоном Митрюшкиным.

Новое соглашение с российским футболистом рассчитано на три сезона, действующий контракт 23-летнего игрока истекал этим летом.

Напомним, что Митрюшкин играет за "Сьон" с 2016 года, куда перешел из "Спартака". В ноябре 2017 года он получил травму колена и после операции так и не выходил на поле. Всего за "Сьон" у него 66 матчей во всех турнирах.