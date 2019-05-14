СМИ: Билич может стать главным тренером "Селтика"

Бывший главный тренер сборной Хорватии, "Локомотива" и "Вест Хэма" Славен Билич может возглавить "Селтик", утверждает Sky Sports. 50-летний специалист с 25 февраля является безработным, тогда он покинул команду из Саудовской Аравии "Аль-Иттихад".

По информации СМИ, руководство "Селтика" еще не уверено в том, что нынешний главный тренер команды Нил Леннон останется в команде на долгосрочную перспективу.

Ранее "Селтик" стал в 50-й раз чемпионом Шотландии.

Билич возглавлял "Локомотив" с 2012 по 2013 год.