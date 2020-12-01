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«Шанхай Шанган» без Халка разгромно проиграл в домашнем матче азиатской Лиги чемпионов

18:34
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«Шанхай Шанган» уступил дома «Сиднею» в пятом туре группового турнира азиатской Лиги чемпионов — 0:4. Бывший нападающий «Зенита» Халк пропускал встречу, а другой экс-игрок сборной Бразилии Оскар отыграл все 90 минут.

Шанхайский клуб уже обеспечил себе выход в плей-офф, но в этой игре имел шанс догнать по очкам лидера таблицы «Йокогаму».

Лига чемпионов Азии

Групповой турнир

5-й тур

«Шанхай Шанган» (Китай) — «Сидней» (Австралия) — 0:4 (0:2)

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