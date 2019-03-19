Руни стал игроком недели в MLS

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни признан игроком недели чемпионата MLS. Напомним, что британец оформил свой первый хет-трик в Северной Америке в матче против "Реал Солт Лейк" (5:0).
33-летний футболист проводит второй сезон в MLS. Всего за клуб он провел 24 матча в двух сезонах, забил 15 мячей и сделал 7 результативных передач.
The votes are in! @WayneRooney has been selected as @MLS Player of the Week for Week 3! 🔥🔥🔥#DCU | #POTW pic.twitter.com/SpLyPVeC7E– D.C. United (@dcunited) 18 марта 2019 г.
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