Руни стал игроком недели в MLS

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни признан игроком недели чемпионата MLS. Напомним, что британец оформил свой первый хет-трик в Северной Америке в матче против "Реал Солт Лейк" (5:0).

33-летний футболист проводит второй сезон в MLS. Всего за клуб он провел 24 матча в двух сезонах, забил 15 мячей и сделал 7 результативных передач.