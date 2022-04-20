«Бенфика» заинтересована в подписании Ди Марии

«Бенфика» хочет подписать полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию этим летом.

Как сообщает журналист Педро Алмейды в Twitter, 34-летний футболист может вернуться в португальский клуб в качестве свободного агента. Однако ему придется согласиться на меньшую зарплату, чем его нынешняя — 13 миллионов евро в год.

Ди Мария выступал за «Бенфику» с 2007 по 2010 год. В «ПСЖ» Ди Мария перешел в 2015 году из «Манчестер Юнайтед». Текущий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что французский клуб летом намерен избавиться от трех аргентинских игроков: Ди Марии, Мауро Икарди и Леандро Паредеса.

В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл 25 матчей во всех турнирах за «ПСЖ», забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.