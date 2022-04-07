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Сегодня, 16:38

Агенты Суареса ведут переговоры с «Фенербахче» и «Бешикташем»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Представители нападающего «Атлетико» Луиса Суареса ведет переговоры с несколькими клубами по трансферу игрока.

Как утверждает AS, агенты 35-летнего футболиста вступили в переговоры с турецкими командами «Фенербахче» и «Бешикташ».

Контракт Суареса с «Атлетико» истекает летом 2022 года. За мадридскую команду он выступает с 2020 года.

В текущем сезоне форвард провел 38 матчей, в которых забил 13 голов и сделал три результативные передачи.

Источник: https://as.com/futbol/2022/04/07/primera/1649319648_049131.html?m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=OA%3D%3D&m4=bm9ybWFs&m5=MjM%3D&m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=OQ%3D%3D&m4=bm9ybWFs&m5=MjM%3D
Луис Суарес
Футбол
ФК Атлетико
ФК Бешикташ
ФК Фенербахче
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