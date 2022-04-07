Агенты Суареса ведут переговоры с «Фенербахче» и «Бешикташем»

Представители нападающего «Атлетико» Луиса Суареса ведет переговоры с несколькими клубами по трансферу игрока.

Как утверждает AS, агенты 35-летнего футболиста вступили в переговоры с турецкими командами «Фенербахче» и «Бешикташ».

Контракт Суареса с «Атлетико» истекает летом 2022 года. За мадридскую команду он выступает с 2020 года.

В текущем сезоне форвард провел 38 матчей, в которых забил 13 голов и сделал три результативные передачи.