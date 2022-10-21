Роберто Баджо оставил автограф на автомобиле своего фаната

Экс-нападающий сборной Италии Роберто Баджо не смог отказать фанату в просьбе оставить автограф.

Бывший футболист маркером расписался на капоте и двери автомобиля своего поклонника, сообщает Corriere dello Sport.

Баджо известен тем, что являлся одним из лучших исполнителей пенальти в Италии (76 из 91). Однако Роберто промахнулся в серии 11-метровых в финале чемпионата мира-1994 против Бразилии.

Баджо выступал за «Фиорентину», «Ювентус», «Милан», «Болонью», «Интер», «Брешиа» и другие команды. Вместе со сборной Италии завоевывал бронзу чемпионата мира-1990 года и серебро мирового первенства-1994. В 1993-м стал обладателем «Золотого мяча». Дважды становился чемпионом Италии (с «Миланом» и «Ювентусом»). Футболист завершил спортивную карьеру в 2004 году в возрасте 37 лет.