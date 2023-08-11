Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Товарищеские матчи
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Молодежная сборная России
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:19

Луческу о дебюте Оздоева за ПАОК: «Для него это был риск, но он показал свои качества»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу прокомментировал дебют полузащитника Магомеда Оздоева.

Россиянин вышел на поле на 79-й минуте в матче квалификации Лиги конференций с «Хайдуком» (0:0).

«Для Оздоева это был риск. Я не знал, сможет ли найти взаимопонимание с партнерами. Он не знает их в достаточной степени. Для меня это первый раз в карьере, когда я использую игрока, который пришел в команду три дня назад. Я знаю его способности. Это был риск, но он показал свои качества», — цитирует Луческу издание Metrosport.

ПАОК объявил о переходе Оздоева 7 августа. Он подписал с греческим клубом контракт до 2025 года.

Магомед Оздоев
Футбол
Лига конференций
ФК ПАОК
ФК Хайдук
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бобровский, Сорокин и Шестеркин — номинанты на звание лучшего вратаря сезона
Гребенкин, Мичков и Полтапов — номинанты на звание лучшего юниора сезона
Загадочная смерть школьницы на Урале. Главное
Президент Польши заявил о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
Концерт Little Big в Ереване отменили из-за жалоб
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Барбоза сравнил Измайлова с Инъестой
Новости
RSS RSS
Все новости