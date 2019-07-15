"Ред Буллз" выиграли нью-йоркское дерби в MLS

"Нью-Йорк Ред Буллз" стал победителем матча регулярного чемпионата MLS против "Нью-Йорк Сити" - 2:1. "Горожане" открыли счет уже на седьмой минуте - отличился бразилец Эбер. В концовке первого тайма австриец Даниэль Ройер реализовал пенальти, а неа 60-й минуте сделал дубль, принеся "быкам" победу.

В таблице Восточной конференции "Ред Буллз" поднялись на третье место, "Сити" идет шестым.

MLS

Регулярный сезон

"Нью-Йорк Ред Буллз" - "Нью-Йорк Сити" - 2:1 (1:1)

Голы: Эбер, 7 (0:1). Ройер, 45+1 - с пенальти (1:1). Ройер, 60 (2:1).