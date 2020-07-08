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Пять футболистов «Локомотива» из Пловдива и 50 болельщиков заразились коронавирусом

8 июля 2020, 17:09
Стадион болгарского «Локомотива». Фото ФК «Локомотив» Пловдив.
Стадион болгарского «Локомотива». Фото ФК «Локомотив» Пловдив.
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Пять футболистов «Локомотива» из Пловдива сдали положительный тест на коронавирус, сообщает Marica. Также заболели еще 50 болельщиков клуба, который участвовали в торжествах, посвященных победе.

1 июля в финальном матче Кубка Болгарии «Локомотив» в серии пенальти обыграл софийский ЦСКА, основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0.

По итогам матча медицинские эксперты предупредили, что в Пловдиве можно ждать роста числа заразившихся коронавирусом.

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