Пять футболистов «Локомотива» из Пловдива и 50 болельщиков заразились коронавирусом

Пять футболистов «Локомотива» из Пловдива сдали положительный тест на коронавирус, сообщает Marica. Также заболели еще 50 болельщиков клуба, который участвовали в торжествах, посвященных победе.

1 июля в финальном матче Кубка Болгарии «Локомотив» в серии пенальти обыграл софийский ЦСКА, основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0.

По итогам матча медицинские эксперты предупредили, что в Пловдиве можно ждать роста числа заразившихся коронавирусом.