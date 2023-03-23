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Сегодня, 19:56

Петржела: «Уровень чемпионата Кипра не хуже РПЛ. Кокорин хорошо показывает себя там»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, достоин ли форвард «Ариса» Александр Кокорин вызова сборную России.

«Достоин ли в нынешнее время Кокорин вызова в сборную России? Я не знаю, какая у Александра сейчас форма, не слежу пристально за кипрской лигой. Но я знаю, что уровень чемпионата Кипра не хуже РПЛ. Александр хорошо показывает себя, забивая голы там, но большую часть своих мячей он забил с пенальти», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

Текущей сезон Кокорин проводит на правах аренды в «Арисе», куда он перешел из «Фиорентины». В составе кипрского клуба россиянин провел 23 матча, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/petrzhela-uroven-chempionata-kipra-ne-khuzhe-rpl-a-kokorin-tam-khorosho-pokazyvaet-sebya-zabivaya-goly-237758/
Александр Кокорин
Властимил Петржела
ФК Арис (Лимасол)
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