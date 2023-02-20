В Госдуме призвали Швейцарию разобраться с делом сына пресс-атташе тульского «Арсенала»

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала инцидент с избиением сына пресс-атташе тульского «Арсенала» Артема Овсянникова на матче 21-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» — «Серветт».

«Это происходит не только с болельщиками, но и с обычными людьми. К сожалению, нам нельзя предугадать, когда с нами такое может случиться. Все время привожу пример, что где-то год назад мы вывезли юниорскую сборную из гостиницы, потому что на них начинали нападать. Именно по этой причине русским отказывают в участии на соревнованиях и рекомендуют не приезжать российским зрителям на них, потому что организаторы не обещают им безопасность. Вот такая сейчас обстановка. Но если они страна с демократией и законами, то должны разбираться с этими делами», — сказал Журова «СЭ».

Ранее стало известно, что в Базеле на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» болельщики совершили нападение во время матча 21-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» — «Серветт».

На болельщика тульского «Арсенала» напали в фан-секторе стадиона в Базеле