«Панатинаикос» победил «Олимпиакос», прервав его серию из 23 матчей без поражений

«Панатинаикос» обыграл «Олимпиакос» в матче 22-го тура чемпионата Греции по футболу — 2:1. В составе победителей счет открыл бывший хавбек «Ахмата» и «Зенита» Маурисиу. Также 90 минут на поле провел экс-игрок «Крыльев Советов» и «Зенита» Йоан Молло. В составе «Олимпиакоса» во втором тайме появился экс-капитан «Динамо» Матье Вальбуэна.

«Олимпиакос» прервал серию из 23 матчей чемпионата Греции без поражений. 21 их них пришелся на нынешний сезон, еще два — на концовку прошлого. Последний раз «Олимпиакос» проигрывал в суперлиге 12 июля (0:1 с ПАОК).

Несмотря на поражение, «Олимпиакос» уверенно лидирует в таблице с 57 очками. У идущего вторым «Ариса» 43 очка, у «Панатинаикоса» — 41.

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22-й тур

«Панатинаикос» — «Олимпиакос» — 2:1 (1:0)

Голы: Маурисиу, 6 (1:0). Санкаре, 73 (2:0). Эль-Араби, 82 (2:1).

Удаление: У. Ба (О), 90+4.