Определились все полуфиналисты чемпионата африканских наций

Стали известны все полуфиналисты чемпионата африканских наций-2021. В четвертьфинальных играх Конго победил Мали (0:0, пенальти 5:4), Камерун — ДР Конго (2:1), Марокко — Замбию (3:1), а Гвинея — Руанду (1:0).

В полуфиналах сыграют Мали — Гвинея и Марокко — Камерун. Обе игры состоятся 3 февраля. Матч за третье место пройдет 6 февраля, финал — 7 февраля.

Чемпионат африканских наций проходит раз в два года, в нем участвуют сборные, составленные из местных игроков, то есть без легионеров.