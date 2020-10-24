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Определились полуфиналисты чемпионата Китая. Команда Халка узнала соперника

24 октября 2020, 23:52

«Цзянсу Сунин» обыграл «Чунцин Лифань» в ответном четвертьфинале чемпионата Китая — 1:0. Единственный мяч провел хорват Иван Сантини. Первая игра завершилась вничью (1:1).

Таким образом, определились все полуфиналисты чемпионата. «Цзянсу Сунин» сыграет с «Шанхай Шанган», капитаном которого является экс-форвард «Зенита» Халк.

В другом полуфинале действующий чемпион «Гуанчжоу Эвергранд» всретится с «Бэйцзин Гоань».

Первые полуфиналы состоятся 28-29 октября, ответные — 2 ноября.

Последние годы чемпионат Китая проводился по стандартной двухкруговой системе, но в этом сезоне из-за пандемии коронавируса он стартовал значительно позже, с разделением по группам и системой плей-офф.

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