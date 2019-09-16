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Неправильно набран номер. 72-летний тренер позвонил журналисту, а не своему помощнику

18:53
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Главный тренер софийского ЦСКА Любко Петрович не мог руководить командой со скамейки в матче чемпионата Болгарии против «Ботева» из-за дисквалификации. По ходу матча он попытался связаться со своим помощником. Но 72-летний специалист набрал неверный номер и позвонил журналисту, сообщает Vijesti.

Представитель СМИ сбросил звонок в первый раз, но со второй попытки Петрович все же дозвонился ему и высказал в нецензурной форме недовольство заменой, считая, что разговаривает с помощником.

Его слова были опубликованы в прессе, за что тренер получил штраф в размере 1 тысячи евро.

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