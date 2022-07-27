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Сегодня, 22:01

«Насьональ» объявил о подписании Луиса Суареса

Руслан Минаев
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Луис Суарес.
Фото Global Look Press
Луис Суарес.
Фото Соцсети
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«Насьональ» объявил о подписании контракта с нападающим Луисом Суаресом. 35-летний игрок вернулся в клуб, где начиналась его профессиональная карьера.

«Счастье снова увидеть тебя в самой красивой футболке в мире. Рады, что ты дома!» — сказано в заявлении клуба.

Луис Суарес. Фото Соцсети
Луис Суарес.
Фото Соцсети

Ранее появлялась информация, что форвард подпишет краткосрочный контракт до начала чемпионата мира-2022 в Катаре, старт которого запланирован на 21 ноября.

Два последних сезона Луис выступал за мадридский «Атлетико», с которым у нападающего истек контракт 30 июня.

В прошлом сезоне Суарес провел 45 матчей за «Атлетико» и забил 13 голов.

Луис Суарес
Футбол
ФК Атлетико
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