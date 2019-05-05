Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить "Селтик".

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, португальский специалист готов рассмотреть предложение шотландского клуба. Однако его агент Жорже Мендеш старается наладить контакт с "ПСЖ", куда может уйти Моуринью в случае отставки нынешнего тренера Томаса Тухеля.

– Если Томас Тухель останется в "ПСЖ", Моуринью мог бы согласиться на вариант с "Селтиком", – отметил Мендеш.

Напомним, последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед", который он покинул в декабре 2018 года.