Мексиканские «Монтеррей» и «Америка» вышли в полуфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ

«Монтеррей» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) обыграл «Коламбус Крю» со счетом 3:0.

Дубль на счету Макси Месы, еще один гол забил Мигель Лайюн. Общий счет стал 5:2, мексиканский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

В другом матче «Америка» обыграла «Портленд» со счетом 3:1 (4:2 — общий счет).

В полуфинале Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Монтеррей» встретится с «Крус Асуль», «Америка» сыграет с «Филадельфией».