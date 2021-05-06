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Мексиканские «Монтеррей» и «Америка» вышли в полуфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ

08:34
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«Монтеррей» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ онфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) обыграл «Коламбус Крю» со счетом 3:0.

Дубль на счету Макси Месы, еще один гол забил Мигель Лайюн. Общий счет стал 5:2, мексиканский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

В другом матче «Америка» обыграла «Портленд» со счетом 3:1 (4:2 — общий счет).

В полуфинале Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Монтеррей» встретится с «Крус Асуль», «Америка» сыграет с «Филадельфией».

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