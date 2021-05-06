Мексиканские «Монтеррей» и «Америка» вышли в полуфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ
08:34
«Монтеррей» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) обыграл «Коламбус Крю» со счетом 3:0.
Дубль на счету Макси Месы, еще один гол забил Мигель Лайюн. Общий счет стал 5:2, мексиканский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
В другом матче «Америка» обыграла «Портленд» со счетом 3:1 (4:2 — общий счет).
В полуфинале Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Монтеррей» встретится с «Крус Асуль», «Америка» сыграет с «Филадельфией».
Next up: Semifinals! #SCCL21 pic.twitter.com/UaeyxPe3RB— Major League Soccer (@MLS) May 6, 2021
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