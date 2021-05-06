Давид Вилья получил работу в индийском клубе

Бывший форвард сборной Испании Давид Вилья подписал контракт с индийским клубом «Одиша», сообщает официальный сайт клуба 6 мая. Испанец возглавил отдел глобальных футбольных операций.

В качестве игрока 39-летний Вилья выступал за хихонский «Спортинг», «Сарагосу», «Валенсию», «Барселону», «Атлетико», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн» и «Виссел Кобе», а также сборную Испании. Трехкратный чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании.

«Одиша» выступает в индийской Суперлиге и в прошедшем сезоне заняла последнее, 11-е место.