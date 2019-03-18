Матч "Панатинаикос" - "Олимпиакос" был прерван из-за беспорядков. Полиция задержала 8 фанатов

Матч 25-го тура чемпионата Греции между "Панатинаикосом" и "Олимпиакосом" был прерван на 70-й минуте при счете 1:0 в пользу "Оли". Причиной остановки стали беспорядки на трибунах стадиона и за ее пределами.

В первый раз игру прервали на 5-й минуте, когда фанаты "Панатинаикоса" атаковали скамейку запасных "Оли". Работникам стадиона понадобилось восемь минут, чтобы навести порядок.

На 53-й минуте счет открыл форвард "Олимпиакоса" Мигель Герреро. После этого за пределами стадиона толпа фанатов "Панатинаикоса" из 50 человек напала на полицейских. Стражи правопорядка использовали слезоточивый газ и дымовые шашки, дым от которых попал на стадион. Немецкий арбитр Марко Фриц остановил матч на 70-й минуте.

В результате беспорядков полиция задержала восемь человек.