Марсело Гальярдо опроверг информацию о переговорах с «Барселоной»
19:48
Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо прокомментировал сообщения в прессе, что он может возглавить «Барселону».
— Я не могу вторить слухам. Никто не предлагал никаких встреч о моем будущем. Сейчас для этого не время, — приводит слова тренера ESPN.
Гальярдо возглавляет «Ривер» с 2014 года, выиграв с тех пор два Кубка Либертадорес. В нынешнем розыгрыше самого статусного турнира Южной Америки клуб снова добрался до финала, где 23 ноября встретится с бразильским «Фламенго».
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