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Зарубежные

Сегодня, 23:05

Марсело близок к подписанию контракта с «Олимпиакосом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в «Олимпиакосе». 34-летний бразилец близок к заключению контракта с греческим клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Защитник находится в статусе свободного агента после окончания действия его контракта со «сливочными».

Марсело — самый титулованный игрок в истории «Реала». Вместе с командой он завоевал 25 трофеев. Игрок выступал за мадридский клуб с 2007 по 2022 год. На его счету 37 голов и 103 результативные передачи в 544 матчах за сливочных.

Марсело Виейра (Марсело)
ФК Олимпиакос (Пирей)
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