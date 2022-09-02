Марсело близок к подписанию контракта с «Олимпиакосом»

Бывший защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в «Олимпиакосе». 34-летний бразилец близок к заключению контракта с греческим клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Защитник находится в статусе свободного агента после окончания действия его контракта со «сливочными».

Марсело — самый титулованный игрок в истории «Реала». Вместе с командой он завоевал 25 трофеев. Игрок выступал за мадридский клуб с 2007 по 2022 год. На его счету 37 голов и 103 результативные передачи в 544 матчах за сливочных.