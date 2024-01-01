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Сегодня, 13:27

Лунев рассказал, что вернул игровой тонус после перехода из «Байера» в «Карабах»

Руслан Минаев
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Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев поделился мнением о физической форме после ухода из «Байера».

«Игровой тонус вернулся, а дальше — работаем, развиваемся. Страница перевернулась, я перестроился, начался другой этап, теперь нужно возвращать то, что было упущено в плане практики. Все-таки два года без игры — это непросто», — цитирует вратаря «РБ Спорт».

Лунев играл за «Байер» с 2021 по 2023 год. В общей сложности он провел за немецкий клуб 3 матча. Летом 2023-го россиянин подписал контракт с «Карабахом».

Источник: РБ Спорт
Андрей Лунев
ФК Байер
ФК Карабах
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