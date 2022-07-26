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Вратарь «Буде-Глимт» Хайкин: «Быть российским спортсменом в Европе сейчас непросто»

Вратарь норвежского «Буде-Глимт» Хайкин рассказал, каково сейчас быть российским спортсменом в Европе
Иван Торопцев
Корреспондент
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Никита Хайкин.
Фото Соцсети

Вратарь норвежской команды «Буде-Глимт» Никита Хайкин ответил на вопрос о том, каково сейчас быть российским спортсменом в Европе.

«Это непросто. Ситуация очень сложная, и за ней очень больно наблюдать каждый день. Я очень надеюсь, что все это закончится в ближайшем будущем», — сказал в интервью The Belfast Telegraph Хайкин.

Также голкипер рассказал о желании выступать за сборную России.

«Одной из моих целей остается представлять мою родную страну на поле. Когда меня вызвали в сборную, это был фантастический опыт. Но все всегда хотят большего. Например, сыграть в официальном матче. Я работаю над этим», — добавил Хайкин.

Хайкин вызывался в сборную России в ноябре 2021 года, но так и не принял участия ни в одном официальном матче национальной команды.

В прошлом сезоне 27-летний футболист вместе с «Буде-Глимт» дошел до четвертьфинала Лиги конференций.

Источник: https://www.belfasttelegraph.co.uk/sport/football/irish-league/linfield/nikita-haikin-wins-over-celtic-and-roma-can-help-us-beat-linfield-41866891.html
Никита Хайкин
Футбол
ФК Буде-Глимт
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