Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 23:36

Месси: «Я уже не такой игрок, каким был в «Барселоне»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси.
Фото AFP

Аргентинский нападающий Лионель Месси заявил, что за последние годы уровень его игры мог снизиться.

«Конечно, мне уже 36 лет, я уже не тот игрок, каким был в «Барселоне» пару лет назад. Для меня важную роль сыграл чемпионат мира в 2022 году. Для всех это был необычный год. Одни вернулись в клуб позже, как мы, другие взяли дополнительный отпуск, некоторые получили травмы. То, что ЧМ прошел в середине сезона, сыграло важную роль и повлияло на игровые планы команды. Чемпионат мира влияет на многие вещи, особенно учитывая такой сезон. Я не оправдываюсь, потому что много кто играл на ЧМ, но в целом турнир повлиял на уровень игры в чемпионате Франции и в Лиге чемпионов. Мы все вернулись другими, пускай по разным причинам», — заявил Месси в интервью beIN Sport.

В Катаре Месси провел 7 матчей за сборную Аргентины, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. В составе национальной команды он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.

Месси играл за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. Вместе с парижанами форвард дважды становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

Этим летом аргентинец объявил, что перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капитан «Ростова» Глебов обратился к жителям города по поводу политической ситуации в России
Женское несчастье. Россиянки неудачно сыграли в Берлине и Бирмингеме
Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Губернатор Липецкой области сообщил о передвижении колонн техники ЧВК «Вагнер»
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Материалы сюжета: Месси — в Майами: разрыв с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Месси исполнилось 36 лет: как менялся аргентинец на протяжении карьеры
Месси — о фанатах «ПСЖ»: «В начале прием был хорошим, но потом люди стали относиться ко мне иначе»
Месси: «Я добился всего в футболе, не осталось больше ничего»
Захватывающая поездка Месси в Китай: взял с собой не тот паспорт, забил самый быстрый гол в карьере и сказал, сыграет ли на следующем ЧМ
Полиция Пекина на год запретила вход на стадионы фанату, обнявшему Месси во время матча
Терехин: «Месси — космос и красота, человек отдыхает и радуется жизни»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси красочно поздравили с днем рождения в Росарио
Новости
RSS RSS
Все новости