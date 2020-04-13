Кейсуке Хонда: «Легко говорить «оставайтесь дома»

Японский полузащитник «Ботафого», экс-футболист ЦСКА Кейсуке Хонда поделился мнением о коронавирусе. Из-за пандемии приостановлен розыгрыш подавляющего большинства национальных чемпионатов.

— Легко говорить «оставайся дома», — написал Хонда в своем Twitter. — Все понимают, что жизнь превыше всего и не хотят рисковать. Но правительство должно давать людям финансовые гарантии.

По последним данным, в мире зарегистрированы 1 835 373 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 113 362 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 421 143 человека выздоровели.

По данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, всего в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.