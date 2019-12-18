Каррера назвал тяжелым матч с «Астерасом»

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера после победы над «Астерасом» (2:1) в матче 15-го тура греческой суперлиги подвел итоги встречи.

«Это был тяжелый матч против очень хорошей команды», — приводит слова Карреры пресс-служба АЕКа. — Игра с хорошим соперником. В первом тайме мы были лучше, во второй половине игры — пропустили гол, к сожалению. Это футбол, но мы добились победы, что самое главное».

АЕК Карреры одержал вторую победу подряд, обыграв «Астерас»