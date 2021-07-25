Гол экс-защитника «Анжи» принес «Коламбус Крю» победу над «Атлантой»
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«Коламбус Крю» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Атланту» со счетом 1:0.
Единственный гол на 65-й минуте забил Джонатан Менса, выступавший за «Анжи» с 2016 по 2017 год.
После этого матча «Коламбус Крю» с 24 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Атланта» с 14 очками — на 10-й строчке.
Zelarayan ?? Hairston ?? Mensah— Major League Soccer (@MLS) July 24, 2021
The CB connects at the back post! #ATLvCLB pic.twitter.com/XziEDf5yFV
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