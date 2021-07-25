Гол экс-защитника «Анжи» принес «Коламбус Крю» победу над «Атлантой»

«Коламбус Крю» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Атланту» со счетом 1:0.

Единственный гол на 65-й минуте забил Джонатан Менса, выступавший за «Анжи» с 2016 по 2017 год.

После этого матча «Коламбус Крю» с 24 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Атланта» с 14 очками — на 10-й строчке.