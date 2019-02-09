"Истанбул ББ" с Епуряну и без Кудряшова потерял очки, но сохранил лидерство в чемпионате Турции

"Истанбул ББ" сыграл вничью с "Эрзурумспором" в матче 21-го тура чемпионата Турции – 1:1. В составе стамбульцев 90 минут отыграл бывший защитник "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну. Новичок "Истанбула" россиянин Федор Кудряшов не попал в заявку на матч из-за травмы, а экс-защитник "Спартака" Сердар Таски остался в запасе.

Несмотря на потерю очков, "Истанбул ББ" сохранил лидерство в чемпионате, его отрыв от "Галатасарая" и "Бешикташа" составляет 9 очков.

"Бешикташ" сеголня взял верх над "Бурсаспором" – 2:0. Бывший игрок ЦСКА Джанер Эркин появился в составе победителей на 73-й минуте.

Еще в одной встрече "Антальяспор", за который 90 минут повел экс-хавбек "Локомотива" Шарлес, сыграл вничью с "Ризеспором" – 1:1.

Чемпионат Турции

Суперлига

21-й тур

"Истанбул ББ" – "Эрзурум" – 1:1 (1:0)

Голы: Опсет, 11 – в свои ворота (1:0). Коркмаз, 74 (1:1).

"Ризеспор" – "Антальяспор" – 1:1 (1:0)

Голы: Мурики, 6 (1:0). Эрдинч, 68 (1:1).

"Бешикташ" – "Бурсаспор" – 2:0 (1:0)

Голы: Йылмаз, 40 (1:0). Йылмаз, 62 (2:0).