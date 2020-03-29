«Ислочь» победила «Смолевичи» в дебютном матче сына Ахрика Цвейбы в чемпионате Белоруссии
17:50
«Ислочь» обыграла «Смолевичи» в матче 2-го тура чемпионата Белоруссии — 1:0. Единственный мяч провел гвинеец Момо Янсане.
В составе «Ислочи» в чемпионате Белоруссии дебютировал Сандро Цвейба, воспитанник «Локомотива» и сын бывшего защитника сборной России Ахрика Цвейбы.
Ворота «Смолевичей» защищал российский голкипер Александр Фильцов, также в их составе появились россияне Константин Котов и Алексей Турик.
Чемпионат Белоруссии — единственный футбольный турнир Европы, стратовавший в срок и со зрителями.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/