«Ислочь» победила «Смолевичи» в дебютном матче сына Ахрика Цвейбы в чемпионате Белоруссии

«Ислочь» обыграла «Смолевичи» в матче 2-го тура чемпионата Белоруссии — 1:0. Единственный мяч провел гвинеец Момо Янсане.

В составе «Ислочи» в чемпионате Белоруссии дебютировал Сандро Цвейба, воспитанник «Локомотива» и сын бывшего защитника сборной России Ахрика Цвейбы.

Ворота «Смолевичей» защищал российский голкипер Александр Фильцов, также в их составе появились россияне Константин Котов и Алексей Турик.

Чемпионат Белоруссии — единственный футбольный турнир Европы, стратовавший в срок и со зрителями.