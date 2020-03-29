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«Ислочь» победила «Смолевичи» в дебютном матче сына Ахрика Цвейбы в чемпионате Белоруссии

17:50
Сандро Цвейба. Фото ФК "Ислочь"
Сандро Цвейба. Фото ФК "Ислочь"
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«Ислочь» обыграла «Смолевичи» в матче 2-го тура чемпионата Белоруссии — 1:0. Единственный мяч провел гвинеец Момо Янсане.

В составе «Ислочи» в чемпионате Белоруссии дебютировал Сандро Цвейба, воспитанник «Локомотива» и сын бывшего защитника сборной России Ахрика Цвейбы.

Ворота «Смолевичей» защищал российский голкипер Александр Фильцов, также в их составе появились россияне Константин Котов и Алексей Турик.

Чемпионат Белоруссии — единственный футбольный турнир Европы, стратовавший в срок и со зрителями.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/

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