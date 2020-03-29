«Ислочь» победила «Смолевичи», сын Ахрика Цвейбы отыграл 90 минут
«Ислочь» обыграла «Смолевичи» в матче 2-го тура чемпионата Белоруссии — 1:0. Единственный мяч провел гвинеец Момо Янсане.
В составе «Ислочи» вышел Сандро Цвейба, воспитанник «Локомотива» и сын бывшего защитника сборной России Ахрика Цвейбы.
Ворота «Смолевичей» защищал российский голкипер Александр Фильцов, также в их составе появились россияне Константин Котов и Алексей Турик.
Чемпионат Белоруссии — единственный футбольный турнир Европы, стратовавший в срок и со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса.
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
2-й тур
«Ислочь» — «Смолевичи» — 1:0 (1:0)
Гол: Янсане, 9.
«Ислочь»: Хаткевич, Концевой (Папуш, 77), Карпович, Янушкевич, Рыбак, Стефен, Патоцкий (Макась, 67), Цвейба (Глинский, 46), Комаровский, Януш, Янсане.
«Смолевичи»: Фильцов, Жевнеров, Ращеня, Котов, Вакулич, Бутаревич, Макаров, Александрович (Бондаренко, 70), Турик (По, 60), Мухамедов, Верас.
Предупреждения: Турик, 29. Александрович, 53. Котов, 55. Ращеня, 82. Януш, 87. Папуш, 90.
Судья: Гораютин.
29 марта. Минск. Стадион «Динамо».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/