«Ислочь» победила «Смолевичи», сын Ахрика Цвейбы отыграл 90 минут

«Ислочь» обыграла «Смолевичи» в матче 2-го тура чемпионата Белоруссии — 1:0. Единственный мяч провел гвинеец Момо Янсане.

В составе «Ислочи» вышел Сандро Цвейба, воспитанник «Локомотива» и сын бывшего защитника сборной России Ахрика Цвейбы.

Ворота «Смолевичей» защищал российский голкипер Александр Фильцов, также в их составе появились россияне Константин Котов и Алексей Турик.

Чемпионат Белоруссии — единственный футбольный турнир Европы, стратовавший в срок и со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

2-й тур

«Ислочь» — «Смолевичи» — 1:0 (1:0)

Гол: Янсане, 9.

«Ислочь»: Хаткевич, Концевой (Папуш, 77), Карпович, Янушкевич, Рыбак, Стефен, Патоцкий (Макась, 67), Цвейба (Глинский, 46), Комаровский, Януш, Янсане.

«Смолевичи»: Фильцов, Жевнеров, Ращеня, Котов, Вакулич, Бутаревич, Макаров, Александрович (Бондаренко, 70), Турик (По, 60), Мухамедов, Верас.

Предупреждения: Турик, 29. Александрович, 53. Котов, 55. Ращеня, 82. Януш, 87. Папуш, 90.

Судья: Гораютин.

29 марта. Минск. Стадион «Динамо».