Игрок «Белененсеша» нарушил условия карантина и покинул поле в перерыве матча

Вратарь «Белененсеша» Андре Морейра был вынужден покинуть стадион в перерыве домашнего матча чемпионата Португалии с «Морейренсе», сообщается на сайте португальской футбольной лиги. Эпизод случился в субботу, 11 июля.

Морейра начал матч на скамейке запасных. По информации португальской прессы, голкипер жил в одном номере с одноклубником, у которого на прошлой неделе был обнаружен коронавирус.

Отмечается, что Морейра сдал несколько тестов на COVID-19. Они дали отрицательный результат, поэтому спортсмен был допущен к субботней встрече. Однако в перерыве игры футболисту приказали покинуть стадион по решению Национального управления здравоохранения, которое подтвердило, что критерии дистанцирования и двухнедельного срока изоляции не были соблюдены.



Встреча 31-го тура завершилась победой «Морейренсе» со счетом 1:0.