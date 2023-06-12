Главный тренер «Урарту» Гунько: «У нас отличные отношения между российскими и украинскими игроками, есть примеры дружбы. Будь иначе, мы никогда не стали бы чемпионами»

Главный тренер ереванского «Урарту», экс-спартаковец Дмитрий Гуньк выигравший в этом сезоне звания чемпиона и обладателя Кубка Армении, в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о взаимоотношениях между российскими и украинскими футболистами, выступающими за его команду.

— В «Урарту» — группа как российских, так и украинских игроков. Как складываются отношения между ними? Не было ли инцидентов?

— У нас внутри коллектива отличные отношения, которые не зависят от национальности и гражданства каждого футболиста. В нем есть примеры не просто профессиональных отношений, а дружбы между игроками из названных вами стран. Дабы никому не навредить, не буду называть имена. Никаких инцидентов в команде не происходило. Такие же отношения с футболистами и у меня. Будь иначе, мы никогда не стали бы чемпионами.

47-летний специалист возглавляет «Урарту» с лета прошлого года. В прошедшем сезоне его команда выиграла чемпионат и Кубок Армении.

Ранее Гунько тренировал «Арарат-Армения», «Ноа», «Химки», «Спартак-2» и был исполняющим обязанности главного тренера основной команды «Спартака».

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