Голевой пас Кудряшова помог «Антальяспору» спастись от поражения в матче с «Кайсериспором»

«Кайсериспор» и «Антальяспор» сыграли вничью (2:2) в матче 21-го тура чемпионата Турции.

В составе хозяев отличились Бернард Менса (с пенальти) и Медран. У гостей пенальти забил Синан Гюмюш. Второй мяч провел Фреди, результативный пас которому отдал российский защитник Федор Кудряшов. Известный немецкий форвард Лукас Подольски, который пополнил «Антальяспор» зимой, вышел на замену на 78-й минуте.

«Антальяспор» набрал 19 очков и занимает 15-е место. У «Кайсериспора» 12 очков и последняя, 18-я позиция.

Чемпионат Турции. Суперлига

21-й тур

«Кайсериспор» — «Антальяспор» — 2:2 (1:1)

Голы: Менса, 41, с пенальти, Медран, 46 — Гюмюш, 45, с пенальти, Фреди, 83.