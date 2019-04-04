Гол Родригинью принес "Крузейру" победу над "Эмелеком", "Интернасионал" и "Ривер Плейт" сыграли вничью

"Интернасионал" и "Ривер Плейт" сыграли вничью в матче группового турнира Кубка Либертадорес (2:2). Гол Родригинью, которого летом 2017 года хотел приобрести московский "Локомотив", принес "Крузейру" победу над "Эмелеком" (1:0), "Фламенго" дома уступил "Пеньяролю" (0:1), а "Депортиво Лара" обыграл "Уракан" (2:1).

Кубок Либертадорес

Группа A

"Интернасионал" (Бразилия) – "Ривер Плейт" (Аргентина) – 2:2 (2:1)

Голы: Лопес, 18 (1:0). Эденилсон, 31 (2:0). Пратто, 42 – с пенальти (2:1). Де ла Крус, 61 (2:2).

Порту-Алегри. Стадион "Estadio Jose Pinheiro Borda".

Группа B

"Эмелек" (Эквадор) – "Крузейру" (Бразилия) – 0:1 (0:1)

Гол: Родригинью, 32.

Удаление: Луна (Э), 90+2.

Гуаякиль. Стадион "Estadio Banco del Pacifico".

"Депортиво Лара" (Венесуэла) – "Уракан Б" (Аргентина) – 2:1 (2:0)

Голы: Мансано, 9 – с пенальти (1:0). Сентено, 44 (2:0). Мансано, 63 – в свои ворота (2:1).

Предупреждение: Мансано, 39.

Удаления: Мансано (Д), 68. Мендоса (У), 90+4.

Баркисимето. Стадион "Estadio Metropolitano de Futbol de Lara".

Группа C

"Универсидад де Консепсьон" (Чили) – "Годой Крус" (Аргентина) – 0:0

Предупреждение: Пачеко, 5.

Удаление: Пачеко (У), 32.

Консепсьон. Стадион "Estadio Ester Roa".

Группа D

"Фламенго" (Бразилия) – "Пеньяроль" (Уругвай) – 0:1 (0:0)

Гол: Вьятри, 88.

Удаление: Габриэл Барбоза (Ф), 75.

Рио-де-Жанейро. Стадион "Maracana".

Группа G

"Депортес Толима" (Колумбия) – "Хорхе Вильстерман" (Боливия) – 2:2 (1:0)

Голы: Перес, 6 (1:0). Перес, 60 (2:0). Педриэль, 75 (2:1). Педриэль, 80 (2:2).

Ибаге. Стадион "Manuel Murillo Toro".