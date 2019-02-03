Гол Епуряну помог "Истанбул ББ" крупно победить, Кагава оформил дубль через 3 минуты после дебюта за "Бешикташ"

"Истанбул ББ" разгромил "Акхисар" в матче 20-го тура чемпионата Турции. Счет открыл бывший защитник "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну. Еще по мячу забили Робинью и Демба Ба. Стамбульцы занимают первое место в таблице и после 20 туров сохранили 8-очковый отрыв от "Галатасарая".

В другой встрече "Бешикташ" разгромил "Антальяспор" - 6:2. На 81-й минуте в составе клуба из Стамбула дебютировал японский хавбек Синдзи Кагава, арендованный у дортмундской "Боруссии". Уже через минуту он забил первый мяч за новую команду, а еще через две оформил дубль. В стартовом составе "Бешикташа" появился бывший игрок ЦСКА Джанер Эркин, замененный на 59-й минуте.

Чемпионат Турции

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20-й тур

"Эрзурум" - "Ризеспор" - 0:1 (0:0)

Гол: Болдрин, 76.

"Акхисар" - "Истанбул ББ" - 0:3 (0:2)

Голы: Епуряну, 33 (0:1). Робинью, 40 (0:2). Ба, 90+3 (0:3).

"Антальяспор" - "Бешикташ" - 2:6 (0:3)

Голы: Ляич, 35 (0:1). Токоз, 39 (0:2). Хатчинсон, 43 (0:3). Дукара, 50 (1:3). Дурсун, 67 - в свои ворота (1:4), Кагава, 82 (1:5). Кагава, 84 (1:6). Чико, 90.