Гол экс-нападающего "Локомотива" помог "Атлетику Минейру" обыграть "Самору"

"Атлетику Минейру" на своем поле выиграл у "Саморы" в матче 3-го тура Кубка Либертадорес (3:2). Гости забили два гола в первом тайме, а хозяева трижды поразили ворота соперника после перерыва. Первый гол во второй половине забил экс-нападающий "Локомотива" Майкон.

.Кубок Либертадорес

3 тур

"Атлетику Минейру" (Бразилия) - "Cамора" (Венесуэла) - 3:2 (0:2)

Голы: Гальярдо, 17 (0:1). Пайва, 45 (0:2). Майкон, 51 (1:2). Винисиус Гоес, 72 (2:2). Фабиу Сантос, 80 - с пенальти (3:2).

Предупреждение: Эрнандес, 53.

Удаление: Эрнандес (С), 75.