Генменеджер «Кармиоттисы»: «Замены Пунина в перерыве? У Кержакова были те же проблемы в «Нижнем Новгороде»

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова бывшего главного тренера команды Александра Кержакова о заменах, сделанных владельцем клуба Дмитрием Пуниным по ходу матча команды.

По словам Кержакова, Пунин самостоятельно внес изменения в состав команды в перерыве игры 29-го тура чемпионата Кипра против «Олимпиакоса» из Никосии, которая состоялась 1 апреля. «Кармиотисса» проиграла со счетом 0:2, Кержаков в тот же день ушел в отставку.

— Что касается якобы замен со стороны Пунина, сделанных в перерыве, такого не было?

— К сожалению, для него, потому что он говорил мне, что у него были те же самые проблемы с губернатором Нижегородской области, в «Нижнем Новгороде». Как вообще возможно, чтобы Пунин делал замены? Кержаков сказал, что видел меня на трибуне. Когда, как?

— Согласно его версии, вы сказали ему, что Пунин хотел сделать перестановки.

— Это невозможно.

— Даже во время игры?

— Нет, невозможно. Как и в его последней команде, у него были проблемы с администрацией.

— То есть, он соврал?

— Кержаков говорил мне, что он мечтатель. Спрашивайте его.

40-летний Кержаков возглавлял «Кармиотиссу» с 8 февраля 2023 года. Под его руководством команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.