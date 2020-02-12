«Галатасарай» обыграл «Аланьяспор», но вылетел из Кубка Турции

В ответном матче 1/4 финала Кубка Турции «Галатасарай» выиграл у «Аланьяспора» (3:1). По сумме двух матчей в полуфинал прошли гости. Дома они победили со счетом 2:0.

Соперник «Аланьяспора» по полуфиналу определится после жеребьевки.

Кубок Турции

1/4 финала

Ответный матч

«Галатасарай» — «Аланьяспор» — 3:1 (1:1)

Голы: Акбаба, 9, Бюйюк, 55, с пенальти, 85 — Бамму, 31

Удаление: Мариано («Галатасарай»), 90+5

Первый матч — 0:2