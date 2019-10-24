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Футболист «Ботафого» симулировал травму, но получил мяч и «выздоровел»

14:25
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В матче 27-го тура чемпионата Бразилии «Ботафого» — «ССА Масейо» (2:1) полузащитник хозяев Леонардо Валенсия пытался симулировать травм, но в итоге попал в неловкую ситуацию.

После столкновения с соперником Валенсия упал, давая понять, что получил травму. Когда мяч отскочил к нему после отбора в исполнении партнера по команде футболист быстро встал и побежал в атаку.

28-летний чилиец выступает за «Ботафого» с 2017 года. В текущем сезоне он отыграл 17 матчей за команду и забил один мяч при одной голевой передаче.

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