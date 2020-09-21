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«Филадельфия» разгромила «Монреаль» Тьерри Анри, Пшибылко сделал дубль

06:16
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В матче регулярного чемпионата MLS «Монреаль», главным тренером которого является Тьерри Анри, уступил «Филадельфии» (1:4).

В составе победителей дубль сделал Кацпер Пшибылко. Также отличились Алехандро Бедойя и Энтони Фонтана. У хозяев забил Ромель Киото.

«Филадельфия» набрала 24 очка и занимает второе место в Восточной конференции. У «Монреаля» 16 очков и шестая позиция.

MLS

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Филадельфия» — 1:4 (1:2)

Гол: Киото, 5 — Бедойя, 22, Пшибылко, 45+3, 47, Фонтана, 65

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