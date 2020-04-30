Феллаини готов дать «Стандарду» 3 миллиона евро

Бывший полузащитник «Стандарда» Маруан Феллаини откликнулся на призыв еще одного экс-игрока «красных» Акселя Витселя. Он поможет клубу с деньгами, сообщает Nieuws Blad.

Феллаини готов одолжить клубу 3 миллиона евро."Стандарду" нужно собрать 12 миллионов, чтобы закрыть дыру в бюджете клуба.

В апреле бельгийский клуб не сумел получить лицензию на следующий сезон, что означает лишение профессионального статуса. Однако клуб подал апелляцию в бельгийский Спортивный арбитражный суд. Дело будет заслушано 5 мая.