Эрнан Креспо возглавил катарский клуб «Аль-Духаиль»

Аргентинский тренер и экс-нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо возглавил катарский клуб «Аль-Духаиль».

Он подписал с 7-кратным чемпионом Катара контракт на два года, сообщает сайт клуба.

На этом посту Креспо заменил Луиша Каштру, который станет новым тренером бразильского «Ботафого».

«Аль-Духаиль» последний раз становился чемпионом страны в сезоне-2019/20.

46-летний Креспо в качестве главного тренера привел аргентинский клуб «Дефенса и Хустисия» к первому в его истории трофею — победе в Южноамериканском кубке-2020. В феврале 2021 года Креспо был назначен главным тренером бразильского клуба «Сан-Паулу», с которым выиграл чемпионат штата Сан-Паулу.