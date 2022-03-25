Валерьен Исмаэль стал главным тренером «Бешикташа»

Валерьен Исмаэль назначен главным тренером «Бешикташа», сообщает сайт клуба.

Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2022/2023 и включает опцию продления еще на один год.

46-летний специалист был уволен из «Вест Бромвича» в феврале этого года. Он руководил командой с июня 2021 года. За это время «Вест Бромвич» выиграл только 12 матчей из 31.

«Бешикташ» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 46 очков в 30 матчах.