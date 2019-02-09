Эмоциональное видео одного из выживших после пожара на базе "Фламенго"

Футболист "Фламенго" Эвертон де Соуза, который остался в живых после трагедии на тренировочной базе клуба из Рио-де-Жанейро, опубликовал видео с игроками, весело проводящих время в своем номере, сообщает Diario AS.

По информации СМИ, де Соуза таким образом решил отдать дань уважения своим одноклубникам.

Ранее сообщалось, что в результате пожара, где спали юные футболисты в возрасте от 14 до 17 лет, погибли десять человек. Трое пострадавших были доставлены в больницу – один из них находится в тяжелом состоянии.

В Рио-де-Жанейро объявлен трехдневный траур.

Weverton Sousa jogador da base do Flamengo postou vídeo mostrando como era alegre o alojamento dos jogadores 🖐Por favor, veja se você está nos seguindo no Facebook, porque eles removeram a Rio de Nojeira de novo🖑 https://t.co/l5TMumZPNg pic.twitter.com/WgFOJFvA6f – RioDeNojeira (@RiodeNojeira) 8 февраля 2019 г.

Сильный пожар на базе "Фламенго": погибли подростки