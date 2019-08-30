Эменике тренируется с «Вестерло»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэл Эменике может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии. 32-летний нигериец, который находится в статусе свободного агента, тренируется с клубом «Вестерло».

Стороны пока не оформили официальное соглашение и ведут переговоры и контракте.

Последним клубом Эменике был «Олимпиакос», с которым он расторг контракт в июле 2018 года. У форварда была договоренность с «Лас-Пальмасом», но он так и не сыграл за испанскую команду. С тех пор нападающий находится без клуба.