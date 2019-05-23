Экс-защитник "Спартака" Сухи уходит из "Базеля"

Бывший футболист "Спартака" Марек Сухи отказался продлевать контракт с "Базелем" и летом станет свободным агентом, информирует пресс-служба клуба. 28-летний защитник выступал за швейцарский клуб с 2014-го года.

– Я провел отличное время в "Базеле" иихотел бы поблагодарить клуб, тренеров и одноклубников. Я горд носить красно-синюю футболку, для меня было честью быть капитаном этой команды. "Базель" навсегда останется в моем сердце, – приводит пресс-служба клуба.

В составе "Спартака" Сухи играл с 2010 по 2014 годы, проведя 84 матча и забив 5 мячей