Дубль Нани принес «Орландо Сити» ничью
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«Орландо Сити» и «Нью-Ингленд Революшн» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата MLS (3:3). Дублем отметился экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани.
MLS
Регулярный чемпионат
«Орландо Сити» — «Нью-Ингленд Революшн» — 3:3 (1:3)
Голы: Акинделе, 15 — в свои ворота (0:1). Нани, 22 (1:1). Пенилья, 35 (1:2). Боу, 41 (1:3). Дуайер, 47 (2:3). Нани, 54 (3:3).
Nani at the near post!— Major League Soccer (@MLS) September 15, 2019
That's a BIG equalizer for Orlando. 1-1. #ORLvNE pic.twitter.com/1gvZGI83xn
NANI PUTTING THE TEAM ON HIS BACK— Major League Soccer (@MLS) September 15, 2019
What. A. Finish. #ORLvNE pic.twitter.com/J16iF1BnDh