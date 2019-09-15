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Дубль Нани принес «Орландо Сити» ничью

04:32
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«Орландо Сити» и «Нью-Ингленд Революшн» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата MLS (3:3). Дублем отметился экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани.

MLS

Регулярный чемпионат

«Орландо Сити» — «Нью-Ингленд Революшн» — 3:3 (1:3)

Голы: Акинделе, 15 — в свои ворота (0:1). Нани, 22 (1:1). Пенилья, 35 (1:2). Боу, 41 (1:3). Дуайер, 47 (2:3). Нани, 54 (3:3).

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